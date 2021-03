Ο Μπάιντεν στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λειτς, η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τζο Μπάιντεν θα γίνει την Πέμπτη στις 21.45 ώρα Ελλάδος.

Νωρίτερα, ο Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter είχε αποκαλύψει πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να συμμετάσχει στη Σύνοδο.

Η ανάρτηση του:

«Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Έχω καλέσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη συνάντησή μας για να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τη μελλοντική μας συνεργασία. Ώρα να ανοικοδομήσουμε τη διατλαντική μας συμμαχία.»

