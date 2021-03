Οργή στη Μιανμάρ: Η χούντα σκότωσε περισσότερους από 100 διαδηλωτές σε μια μέρα

Τουλάχιστον 114 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από τις δυνάμεις ασφαλείας σε ολόκληρη την Μιανμάρ.

Η αιματηρή καταστολή συμπίπτει με την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αρχηγός της χούντας και επικεφαλής του στρατού Μιν Αούνγκ Χλενγκ δήλωσε στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου ότι ο στρατός θα προστατεύσει τον λαό και θα δώσει αγώνα για την δημοκρατία.

At least 114 people were killed in brutal attacks by the junta's armed forces in more than 40 cities across Myanmar on Saturday. Our reporting has been updated to reflect these figures. https://t.co/tcjRxkWICm pic.twitter.com/kkUtLCNP4L March 27, 2021

Η κρατική τηλεόραση πάντως μετέδωσε την Παρασκευή ότι οι διαδηλωτές κινδυνεύουν να πυροβοληθούν «στο κεφάλι και στην πλάτη».

Μολαταύτα, οι διαδηλωτές κατά της χούντας βγήκαν και πάλι το Σάββατο στους δρόμους της Γιανγκόν, της Μανταλέι και άλλων πόλεων.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Myanmar Now έγραψε ότι 114 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλη τη χώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ένα αγόρι νεκρό

Ένα αγόρι, που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ήταν πέντε ετών, συγκαταλέγεται στους 29 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην Μανταλέι, ενώ τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Γιανγκόν, σύμφωνα με τον Myanmar Now.

Ο σημερινός αριθμός των νεκρών ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από την έναρξη του πραξικοπήματος σε πάνω από 400.

Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι άμαχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο στην κεντρική περιοχή Σαγκάινγκ, στο Λάσιο στα ανατολικά, στην περιοχή Μπάγκο κοντά στην Γιανγκόν και αλλού. Ένα βρέφος ενός έτους χτυπήθηκε στο μάτι με σφαίρα από καουτσούκ.

Ο στρατός έχει πει ότι ανέλαβε την εξουσία επειδή οι εκλογές του Νοεμβρίου, τις οποίες κέρδισε το κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, χαρακτηρίστηκαν από νοθεία, ένας ισχυρισμός τον οποίο απορρίπτει η εκλογική επιτροπή της χώρας.

Given the way the Myanmar junta celebrated Armed Forces Day today -- killing at least 91 people including 29 in Mandalay and 24 in Yangon -- today is really "a day of shame for the armed forces,” says CRPH spokesman. https://t.co/m50agiERZH pic.twitter.com/DQLAPK4Bwb — Kenneth Roth (@KenRoth) March 27, 2021

Η αρχηγός υπό κράτηση

Η εκλεγμένη αρχηγός και πιο δημοφιλής πολιτικός της χώρας, η κα Σου Τσι, βρίσκεται υπό κράτηση σε άγνωστη τοποθεσία. Πολλές άλλες προσωπικότητες του κόμματός της βρίσκονται επίσης υπό κράτηση.

Η διεθνής πίεση προς την χούντα αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα με την επιβολή νέων κυρώσεων από ΗΠΑ και Ευρώπη. Ωστόσο ο υφυπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αλεξάντρ Φόμιν, παρακολούθησε την παρέλαση στην Νάι Πι Τάου, ενώ την Παρασκευή είχε συναντηθεί με αρχηγούς της χούντας.

«Η Ρωσία είναι ένας αληθινός φίλος», δήλωσε ο Μιν Αούνγκ Χλενγκ.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, οκτώ χώρες (Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Βιετνάμ, Λάος και Ταϊλάνδη) έστειλαν αντιπροσωπείες τους για τους σημερινούς εορτασμούς, αλλά η Ρωσία ήταν η μοναδική που έστειλε υπουργό.

Η στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία επίσης δεν έχει καταδικάσει το πραξικόπημα, είναι σημαντική για την χούντα καθώς οι δύο αυτές χώρες είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και μπορούν να ασκήσουν βέτο σε πιθανές αποφάσεις του Οργανισμού.

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τιμά την έναρξη της αντίστασης στην ιαπωνική κατοχή το 1945, η οποία είχε ενορχηστρωθεί από τον πατέρα της κας Σου Τσι, τον ιδρυτή του στρατού.

Πυροβολισμοί ερίφθησαν το Σάββατο εναντίον του αμερικανικού πολιτιστικού κέντρου στην Γιανγκόν, αλλά δεν υπήρξε τραυματισμός και το περιστατικό διερευνάται, όπως είπε η εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας Αριάνι Μάνρινγκ.