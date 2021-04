Διακινητές πέταξαν μικρά κοριτσάκια από ύψος 4 μέτρων στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού – Σοκαριστικό βίντεο

Το βίντεο ανέβασε στα social media από έναν συνοριοφύλακα, ο οποίος είπε ότι οι διακινητές πέταξαν τα κοριτσάκια στην έρημο «χιλιόμετρα μακριά από την πλησιέστερη κατοικία» την Τρίτη. Στο βίντεο φαίνεται ένας διακινητής να ανεβαίνει στον φράχτη και να πετάει τα κοριτσάκια.

Στη συνέχεια, οι διακινητές πετάνε κάτι ακόμα πάνω από το φράχτη, πιθανώς τα προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών και έφυγαν μέσα στη νύχτα αφήνοντάς τα μόνα τους.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1