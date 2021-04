Ατέλειωτο πάρτι: Άνοιξαν παμπ και μπαρ στην Αγγλία και έγινε... χαμός

Δεν είναι δύσκολο να μπουν στην ίδια πρόταση οι λέξεις Βρετανοί, ποτό και πάρτι, όμως αυτή τη φορά... υπήρχε λόγος!

Μετά από τέσσερις μήνες περιοριστικών μέτρων, από τη Δευτέρα άνοιξαν και πάλι τα μπαρ και οι παμπ, έστω και σε εξωτερικό χώρο, και έγινε το αδιαχώρητο.

Εικόνες και βίντεο κάνουν από τα ξημερώματα τον γύρω του διαδικτύου δείχνοντας εκατοντάδες πολίτες να βρίσκονται έξω από τα μαγαζιά και να στήνουν πάρτι με άφθονη κατανάλωση αλκοόλ. Για μέτρα ασφαλείας και προστασίας ούτε λόγος με τις εικόνες να παραπέμπουν στις εποχές προ πανδημίας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα υπήρξαν περιοχές που διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων για ώρες με τους ίδιους τους Βρετανούς να κάνουν λόγο για ημέρα νίκης.

Thankfully we can rely on the common sense of the British people to ensure that we do not see another increase in infection rates. #Soho Lockdown 4 pic.twitter.com/3gqo9Vp6YL