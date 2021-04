Μεγάλη Βρετανία: Έκλεψαν το μεγαλύτερο κουνέλι του κόσμου - Είχε μπει στο βιβλίο Γκίνες

Η βρετανική αστυνομία απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες μετά την κλοπή στην Αγγλία του «μεγαλύτερου κουνελιού στον κόσμο», το οποίο, μάλιστα, είχε καταχωρηθεί στο βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ντάριους - ένα κουνέλι 1,29 μέτρων του είδους γίγαντας της Φλάνδρας - εκλάπη από τον περιφραγμένο χώρο στον οποίο βρισκόταν στον κήπο των ανθρώπων που το φροντίζουν στο Στόλτον του Γούστεσερ, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή το ξημέρωμα.

Η ιδιοκτήτριά του, Ανέτ Έντουαρντς, υποσχέθηκε σε μήνυμά της στο Twitter να δώσει αποζημίωση 1.000 στερλινών (1.156 ευρώ) σε όποιον το βρει και το επιστρέψει, διευκρινίζοντας ότι το κουνέλι της είναι 11 ετών και άρα υπερβολικά μεγάλο σε ηλικία για αναπαραγωγικούς σκοπούς.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.