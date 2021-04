Ινδιανάπολη: 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της FedEx - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένοπλος σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους στα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx στην Ινδιανάπολη, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής Τζίνα Κουκ δήλωσε ότι οι αρχές εκτιμούν ότι πλέον δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

«Σήμερα είναι μια σπαρακτική ημέρα, οι πράκτορες του αστυνομικού τμήματος της Ανάπολις απάντησαν στην κλήση, πήγαν στο σημείο και έκαναν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη, αργά το βράδυ, στα γραφεία της FedEx στη Μίραμπελ Ρόουντ της Ινδιανάπολης, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1