Ινδία - Συγκλονιστικό βίντεο: Σιδηροδρομικός υπάλληλος σώζει παιδί από ράγες τρένου την τελευταία στιγμή

Το βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος δημοσιεύτηκε στο Twitter από το Υπουργείο Σιδηροδρόμων της Ινδίας και δείχνει έναν εργαζόμενο στον σταθμό Vangani στη Βομβάη να κάνει σπριντ για να σώσει ένα παιδί, καθώς το τρένο επιτάχυνε προς το μέρος τους.

Ο εργαζόμενος σήκωσε το παιδί πάνω στην πλατφόρμα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν περάσει ο συρμός. Το υπουργείο επαίνεσε τον υπάλληλο, ονόματι Μαγιού Σέλκε, ως «καλό Σαμαρείτη.» «Χαιρετίζουμε το υποδειγματικό θάρρος και την απόλυτη αφοσίωσή του στο καθήκον», πρόσθεσαν στο tweet.

Οι ινδικοί σιδηρόδρομοι είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σιδηροδρομικός φορέας στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ινδίας. Στις 25 Μαρτίου 2020, το σιδηροδρομικό δίκτυο ανεστάλη για πρώτη φορά σε 167 χρόνια όταν ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επέβαλε λοκντάουν λόγω της πανδημίας. Τον επόμενο μήνα, ο φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων ανακοίνωσε σχέδια για τη μετατροπή έως και 20.000 παλαιών βαγονιών τρένων σε θαλάμους απομόνωσης για τους ασθενείς καθώς ο ιός εξαπλώθηκε.

Η Ινδία αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα επιδεινούμενο δεύτερο κύμα κορονοϊού. Την Κυριακή, η χώρα ανέφερε 261.500 νέα κρούσματα, το υψηλότερο ημερήσιο νούμερο μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία του Ινδικού Υπουργείου Υγείας.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0