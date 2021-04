Δολοφονία Φλόιντ: Οι πρώτες αντιδράσεις στην ετυμηγορία της δίκης του Σόβιν

Το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφαση του σώματος των ενόρκων, σύμφωνα με την οποία ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία, του Αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο αυτό δημιούργησε ορισμένες αντιδράσεις παγκοσμίως και μέσα στις οποίες ήταν αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Μπάρακ Ομπάμα και του Πρωθυπουργού της Αγγλίας Μπόρις Τζόνσον.

«Είμαστε όλοι τόσο ανακουφισμένοι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τους οικείους του Τζορτζ Φλόιντ. «Είσαστε απίστευτη οικογένεια. Θα ήθελα να ήμουν εκεί για να σας αγκαλιάσω».

