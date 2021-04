Σοκ στο Λίβερπουλ: 13χρονη χτυπήθηκε αλύπητα από ανήλικα κορίτσια - Της ξερίζωσαν τα μαλλιά

Η Olivia McKenna επέστρεφε στο σπίτι της το απόγευμα της Δευτέρας, 19 Απριλίου, όταν σύμφωνα με τη μητέρα της δέχτηκε επίθεση από μία ομάδα κοριτσιών.

Στην άγρια επίθεση, της ξερίζωσαν τα μαλλιά και την χτύπησαν, ενώ άλλα παιδιά βιντεοσκοπούσαν το φρικτό περιστατικό με τα κινητά τους.

Στο βίντεο - το οποίο αναρτήθηκε στα socila media και έχει ήδη χιλιάδες θεάσεις - η Olivia προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της την ώρα που τρία παιδιά την χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, βρίζοντας την χυδαία.

Some of the scum who attacked my daughter yesterday have been identified. Others haven’t. Please help. DM me with details. This really is sickening. I’m expecting strong action from the police. pic.twitter.com/VwuKD2vGz0