Δύο ακόμη περιστατικά τουρκικής προκλητικότητας εντείνουν την ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο, με τη Frontex να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, το διήμερο 26 και 27 Απριλίου σημειώθηκαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα δύο επικίνδυνα επεισόδια, με εμπλοκή σκαφών του ευρωπαϊκού σώματος ασφαλείας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το πρώτο σημειώθηκε στις 26 Απριλίου στις 23:40, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Χίου, όταν τουρκική ακταιωρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με ταχύτητα 35 κόμβων, ενώ παραλίγο να συγκρουστεί και με φινλανδικό σκάφος της Frontex. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Απριλίου, στις 7:20 το πρωί, οπότε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από σουηδικό σκάφος της Frontex σε περιοχή ανατολικά της Χίου.

Σημειώνεται πως για τα σοβαρά περιστατικά, ενημερώθηκαν ο Μαργαρίτης Σχοινάς και η Ίλβα Γιόχανσον, ενώ το ζήτημα θα τεθεί την Παρασκευή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, προκλητικές παραμένουν και οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο Κιράν έκανε λόγο για περιορισμό των ελευθεριών και άσκηση πιέσεων εις βάρος της τουρκικής μειονότητας, ενώ οι αναρτήσεις του ακολούθησαν τη συνάντησή του με εκπροσώπους της κοινότητας στη χώρα και θρησκευτικούς λειτουργούς.

«Πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθεριά της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες. Είμαστε πάντα κοντά στους δικούς μας ανθρώπους που διατηρούν την ταυτότητα και τη θρησκεία τους απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. Ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας στους δικούς μας ανθρώπους στην Ελλάδα από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Δημοκρατίας μας. Εργαζόμαστε ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας, υπό το μότο "ειρήνη στο σπίτι μας, ειρήνη στον κόσμο"», σημείωσε σχετικά.

