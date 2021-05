Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να στηρίξει την κατάργηση της πατέντας στα εμβόλια για τον κορονοϊό.«Πρόκειται για μια παγκόσμια υγειονομική κρίση και οι εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας της Covid-19 απαιτούν έκτακτα μέτρα», ανέφερε η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, Κάθριν Τάι, σε ανακοίνωσή της λίγο μετά τη δήλωση του Μπάιντεν.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά προκειμένου να τερματιστεί η πανδημία, στηρίζει την άρση αυτής της περιφρούρησης για τα εμβόλια της Covid-19», πρόσθεσε η εκπρόσωπος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού.

«Μνημειώδη στιγμή στη μάχη κατά της Covid-19» χαρακτήρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να στηρίξει την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έγραψε ότι η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου και της εκπροσώπου των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, Κάθριν Τάι, να στηρίξουν την άρση των πατεντών είναι ένα «πανίσχυρο παράδειγμα» της αμερικανικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων υγειονομικών προκλήσεων.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr