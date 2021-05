Κορονοϊός - Ινδία: Κοριτσάκι βρίσκεται ενάμισι χρόνο μακριά από τους γονείς της λόγω των περιοριστικών μέτρων

Ο Ντίλιν δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην κάμερα όταν μιλά για την κόρη του που έχει να την δει από το Νοέμβριο του 2019. Η πεντάχρονη Τζοάνα μένει στην Ινδία με τους παππούδες της και μετά τους νέους περιορισμούς που έχει επιβάλλει η Αυστραλία για τα ταξίδια από και προς Ινδία, θα περιμένει μάλλον μερικές εβδομάδες ακόμη μέχρι να την ξαναδεί.

Η Τζοάνα είναι ένα από τα τουλάχιστον 173 ασυνόδευτα παιδιά που έχουν κολλήσει στην Ινδία λόγω του κορονοϊού, προσπαθώντας να επιστρέψουν στην Αυστραλία.

Οι γονείς της πεντάχρονης προσπάθησαν να την φέρουν μέσω κυβερνητικών πτήσεων στο Σίδνεϊ, ωστόσο τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν μόνα τους στα ταξίδια επαναπατρισμού.

Η αεροπορική εταιρεία Qantas, η οποία εκτελεί πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Αυστραλίας, επίσης δεν επιτρέπει παρόμοια ταξίδια , οπότε η μόνη επιλογή του ζευγαριού είναι είτε να ενοικιάσει ιδιωτικό αεροπλάνο ή να πετάξει με την Air India, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πολύ μικρή για να πετάξει μόνη της.

Οι γονείς της μπόρεσαν τελικά να της βρουν θέση από το Μπανγκαλόρ στο Σίδνεϊ, με μια ιδιωτική εταιρεία πρόθυμη να βοηθήσει τα ασυνόδευτα παιδιά.

Θα έφτασε στο Σίδνεϊ στις 6 Μαΐου, ωστόσο η πτήση ακυρώθηκε όταν η αυστραλιανή κυβέρνηση επέβαλε αμφιλεγόμενη απαγόρευση όλων των αφίξεων από την Ινδία.

«Ήταν η τελευταία ελπίδα μας, έχουμε εξαντλήσει όλες τις επιλογές», δήλωσε ο Ντίλιν στο BBC. «Κυριολεκτικά έχουμε καταρρεύσει», συμπληρώνει.

Η Ντρίσια και ο Ντίλιν ανέφεραν την ιστορία τους σε μια επιτροπή της Γερουσίας της Αυστραλίας, η οποία ερευνά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βοηθήσει τους Αυστραλούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ινδία.

Airline restrictions on unaccompanied minors mean Drisya and Dilin haven't seen their little girl since early 2020. Before the pandemic, she was staying with grandparents in India while her parents made the move to Sydney. @10NewsFirst #auspol pic.twitter.com/MOwRZA8El6