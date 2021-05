Ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένα μικρό κορίτσι να χρησιμοποιεί την ομπρέλα της για να προστατεύσει ένα σκύλο από τη δυνατή βροχή, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση, η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, κοινοποιήθηκε από τον αξιωματικό της Ινδικής Δασικής Υπηρεσίας (IFS) Σουσάντα Νάντα στο Twitter.

Το βίντεο διάρκειας μόλις 12 δευτερολέπτων δείχνει το μικρό κορίτσι να «προστατεύει» με την ομπρέλα το σκύλο από τη βροχή. Μάλιστα, το παιδί συνέχισε να ακολουθεί το συμπαθές τετράποδο, που άλλαζε θέση στο πλακόστρωτο, για να βεβαιωθεί ότι δεν βρέχονταν σε κανένα σημείο του σώματός του.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Εκατοντάδες άνθρωποι επαίνεσαν τη χαριτωμένη και αθώα χειρονομία που έκανε το κορίτσι. «Η καλοσύνη κάνει λίγα πράγματα για κάποιον άλλο επειδή εσείς το μπορείτε», έγραψε ο αξιωματικός του IFS στην ανάρτησή του.

Kindness is doing little things for someone else because you can💕 pic.twitter.com/Pkgeg9u1am