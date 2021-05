Ταμείο ανάκαμψης: Εγκρίθηκε από τα 27 κράτη το πρόγραμμα ύψους 672 δισεκατομμυρίων ευρώ 

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ύψους 672 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού. Τα κοινοβούλια της Αυστρίας και της Πολωνίας έδωσαν και τη δική τους έγκριση, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επικύρωσης του για πολλούς ιστορικού εγχειρήματος.

Το πρόγραμμα στήριξης, μεγέθους χωρίς προηγούμενο, με 672 δισ. ευρώ ενισχύσεων και δανείων που θα χορηγηθούν στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα σημάνει εξάλλου την πρώτη φορά που η Ευρώπη θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού χρέους, που χαρακτηρίζεται η ενσάρκωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

«Με τις θετικές ψήφους των κοινοβουλίων της Αυστρίας και της Πολωνίας (...) τα 27 κράτη μέλη ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια», ανέφερε με ικανοποίηση μέσω Twitter ο ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, ο Γιοχάνες Χαν.

With the successful votes in the #Austrian 🇦🇹and #Polish 🇵🇱Parliaments today, all 27 Member States have finalised now the parliamentary process of the #OwnResourcesDecision approval! 1/2

Η εφαρμογή του σχεδίου, που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2020 έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, επικρίνεται για τη βραδύτητά της. Οι πρώτες εκταμιεύσεις, που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επενδύσεων των κρατών μελών στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης, προβλέπεται να γίνουν στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη του Ιουλίου.

I am confident that all remaining steps can be finalised still in May which would enable us to kickstart #NGEU and to start borrowing at the #capitalmarkets already in June! #EUBudget #NGEU #EURecovery 2/2