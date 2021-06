Έβερεστ: «Μποτιλιάρισμα» σε πέρασμα του όρους - «Έσπευσαν» οι ορειβάτες μετά την καραντίνα

«Ουρά» χιλιομέτρων σχημάτισαν ορειβάτες που έσπευσαν στο Έβερεστ μετά το τέλος του lockdown σε πολλές χώρες και έπειτα από καραντίνα μηνών που τους «καθήλωσε» στα σπίτια τους.

Αμέτρητοι ορειβάτες έσπευσαν να πατήσουν στο ψηλότερο σημείο της Γης, δημιουργώντας μια ατελείωτη ουρά, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter.

Οι περισσότεροι ορειβάτες επιλέγουν τα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου για να κατακτήσουν τις κορυφές του Ιμαλαϊων, καθώς τότε ο καιρός είναι καλύτερος, η θερμοκρασία την περίοδο αυτή είναι πιο υψηλή και οι ισχυροί άνεμοι που συνήθως πνέουν σε μεγάλα υψόμετρα, υποχωρούν.

Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε ανάλογος συνωστισμός ήταν τον Μάϊο του 2019 στη «Ζώνη του Θανάτου».

Several high altitude tourists, Sherpas ascending/descending at death zone of Mt #Everest on 22 May, 2019. https://t.co/LzeFw6AErk #Everest2019 pic.twitter.com/sNoXQsj00o