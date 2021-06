Μια γυναίκα στη Νότια Αφρική κυοφόρησε κι εν τέλει γέννησε δέκα παιδιά κι έγινε η πρώτη στον κόσμο που το καταφέρνει. Μόλις πριν από έναν μήνα, μια γυναίκα στο Μαρόκο έφερε στον κόσμο εννιά παιδιά.

Η 37χρονη Gosiam Tamara Chithol γέννησε 7 αγόρια και 3 κορίτσια με καισαρική τομή. Η γυναίκα και ο σύζυγός της, Depoho Chottsi, περίμεναν έξι παιδιά, αλλά εν τέλει το φως του κόσμου είδαν άλλα τέσσερα που οι γιατροί δεν τα είχαν εντοπίσει στους υπέρηχους.

