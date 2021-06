ΗΠΑ: Κατατέθηκε νομοσχέδιο που «ανοίγει» το δρόμο για να αποκτήσει η Ελλάδα F-35

Νομοσχέδιο με το οποίο διευρύνεται η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, κατατέθηκε στην αμερικανική γερουσία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ζήτα να αποκτήσει η χώρα μας τα F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν παραδόθηκαν στην Τουρκία, λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Διαβάστε ακόμη: ΗΠΑ: Στέιτ Ντιπάρτμεντ και CDC χαλαρώνουν τις ταξιδιωτικές οδηγίες για την Ελλάδα

Παράλληλα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σκοπεύει στην ευρύτερη συνεργασία των ΗΠΑ με την Ελλάδα καθώς περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια 25 εκατ. δολαρίων προς τη χώρα μας για την περίοδο μεταξύ 2022 και 2026. Επιπλέον τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να βοηθήσει την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τις υφιστάμενες εξαρτήσεις σε ρωσικό εξοπλισμό και προβλέπει την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα European Recapitalization Incentive Program, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Το νέο αμυντικό νομοσχέδιο έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» και κατατέθηκε στο Κογκρέσο από τους γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.

The U.S.-Greece Defense Partnership Act of 2021 not only bolsters our defense relationship with Greece, but also advances shared values, promotes security cooperation, & strengthens the bonds of our friendship. https://t.co/jSJNTMyaMv