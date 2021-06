Ρωσία: Αεροπορική τραγωδία με νεκρούς και τραυματίες

Αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία με τουλάχιστον 9 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στη νοτιοδυτική Σιβηρία. Ένα δικινητήτριο αεροπλάνο συνετρίβη στο Ομπλάστ του Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας στη Ρωσία. Pέντε άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ σταθερή είναι η κατάσταση της υγείας 8 ατομών.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 19 άτομα, 17 επιβάτες και 2 μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση με 17 αλεξιπτωτιστές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

#Russia 🇷🇺:- Seven people were killed and 17 others injured after a plane made an emergency landing in #Russia's Kemerovo Oblast in southwestern Siberia, according to media reports on Saturday.

pic.twitter.com/CY4F7XoBqi June 19, 2021

At least seven parachutists were killed and over a dozen injured after a twin-engine L-410 aircraft crashed in a forest in Russia's Kemerovo region in southwestern Siberia, Russian media reported on Saturday. https://t.co/KCeZDZn5FN June 19, 2021