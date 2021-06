Φλόριντα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον κόσμο στο Pride Parade - Ενας νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν οδηγός έριξε όχημα πάνω στον κόσμο, σε Pride Parade στη νότια Φλόριντα των ΗΠΑ.

Από το συμβάν ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ο δήμαρχος του Φορτ Λοντερντέιλ, Ντιν Τραντάλις, έκανε λόγο για εσκεμμένη επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός ξαφνικά επιτάχυνε και έπεσε πάνω στον κόσμο.

Ο Τζάστιν Νάιτ, επικεφαλής της χορωδίας γκέι ανδρών του Φορτ Λοτερντέιλ δήλωσε ότι τόσο ο οδηγός, όσο και εκείνοι που χτύπησε ήταν μέλη της οικογένειας της χορωδίας. «Από όσο γνωρίζω, δεν ήταν μια επίθεση στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα», συμπλήρωσε.

Ο αστυνομικός Άλι Άνταμσον δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με τη συνδρομή του FBI, αλλά δεν είπε αν εκτιμάται ότι επρόκειτο για εσκεμμένη επίθεση.

«Η παρέλαση μόλις είχε ξεκινήσει και άνθρωποι έπαιρναν θέση και ετοιμάζονταν να προχωρήσουν, όταν ξαφνικά ένα λευκό όχημα έπεσε στον κόσμο και παραλίγο να χτυπήσει το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν η βουλευτής Γουάσερμαν Σουλτζ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

One person was killed and another was seriously injured after a pickup slammed into the crowd at the start of a Pride parade in South Florida. https://t.co/irAnihOdPX pic.twitter.com/2GIhjavik7