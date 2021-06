Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του στο Ελιζέ - Η συνάντηση με τον Εμανουέλ και τη Μπριζίτ Μακρόν

Με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, συναντήθηκαν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χάιλι Μπίμπερ. Η επίσκεψη του ζεύγους Μπίμπερ τη Δευτέρα, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, την επίσημη κατοικία του Γάλλου προέδρου στο Παρίσι έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, που είναι στις 21 Ιουνίου.



Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 στη Γαλλία και τιμάται κάθε χρόνο με πλήθος εκδηλώσεων σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Η Σοαζίγκ ντε λα Μουασονιέρ, επίσημη φωτογράφος του Γάλλου προέδρου κοινοποίησε αρκετές φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχε ο Καναδός τραγουδιστής της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ και η συζύγος του, Χάιλι Μπίμπερ, με τον Εμανουέλ Μακρόν και την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, που επικαλείται γαλλικά ΜΜΕ, ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν εκείνος που ζήτησε τη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή το ταξίδι του στο Παρίσι. Τζάστιν Μπίμπερ και Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν «θέματα που αφορούν τη νεολαία». Η συνάντηση φαίνεται να αιφνιδίασε τα γαλλικά πρακτορεία, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, παρότι πραγματοποιήθηκε την Ημέρα της Μουσικής στη Γαλλία, οπότε η συνομιλία του Γάλλου προέδρου με έναν από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας δείχνει ταιριαστή.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη συνάντηση φαίνεται ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του να καταφθάνουν στο Ελιζέ και να χαιρετούν το προεδρικό ζεύγος φορώντας μάσκες. Στη συνέχεια, τα ζευγάρια Μακρόν και Μπίμπερ βγάζουν τις μάσκες και κάθονται στους καναπέδες να συνομιλήσουν, κρατώντας αποστάσεις λόγω του πρωτοκόλλου για τον κορονοϊό.

Hailey Bieber and Justin Bieber meeting Emmanuel and Brigitte Macron in Paris. pic.twitter.com/8vWhpDE4vy