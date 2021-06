ΗΠΑ: Σάλο έχει προκαλέσει Αμερικανίδα αθλήτρια που γύρισε την πλάτη στη σημαία

Η κίνηση της Γκουέν Μπέρι να γυρίσει την πλάτη κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, στην Αστερόεσσα έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στην Αμερική. Η 31χρονη σφυροβόλος, κατέλαβε την τρίτη θέση, στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων, παίρνοντας το εισιτήριο για το Τόκιο, ωστόσο η κίνησή της σχολιάστηκε έντονα αν και ίδια έχει διαφορετική άποψη.

Η σφυροβόλος υποστηρίζει ότι οι φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του κόσμου δεν είναι ακριβώς έτσι. «Μου την έστησαν», λέει, για το γεγονός ότι έχει στραμμένη την πλάτη στην αμερικανική σημαία κατά την απονομή των μεταλλίων το Σαββατόβραδο.

Gwen Berry turned her back from the American flag during a medal ceremony at the Olympic trials.



“My purpose and my mission is bigger than sports,” Berry said. “I’m here to represent those who died due to systemic racism."#BlackLivesMatterhttps://t.co/5WmF9COeFM