Μεγάλη φωτιά στο κεντρικό Λονδίνο

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο κεντρικό Λονδίνο κοντά στον σταθμό του μετρό «Elephant and Castle», με μάρτυρες να ισχυρίζονται ότι άκουσαν και μια έκρηξη. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε πως δέχτηκαν κλήση στις 13:43 (τοπική ώρα) για να επέμβουν σε μια φωτιά που ξεκίνησε σε γκαράζ, δίπλα στον σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που μαίνεται η φωτιά επιχειρούν 70 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ οι πολίτες που ανέμεναν να επιβιβαστούν σε συρμούς του μετρό, απομακρύνθηκαν άμεσα από την περιοχή.

Οι αρχές «έκλεισαν δρόμους και συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να μην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News, τρεις εμπορικές μονάδες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, όπως και 4 αυτοκίνητα κι ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Network Rail ανέφερε πως υπάρχουν προβλήματα με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια των συρμών λόγω της φωτιάς

Ένας μάρτυρας έγραψε στο Twitter: «Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Κάτω από το σταθμό υπάρχουν πολλά μικρά καταστήματα και εστιατόρια που τώρα έχουν καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά πληρώματα έχουν φτάσει στο σημείο». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό, τον οποίο ακολούθησε έκρηξη».

Jesus Christ, scenes from Elephant and Castle fire. #London pic.twitter.com/vrIzRSXUuM

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B