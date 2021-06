Ο πλανήτης πλήττεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκάλεσαν οι άνθρωποι, και οι επιστήμονες εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες σε όλο τον κόσμο βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις του εν λόγω φαινομένου. Τα καλοκαίρια, αλλά πλέον και οι χειμώνες γίνονται όλο και πιο ζεστοί.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24ωρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Εκεί οι θερμοκρασίες έσπασαν το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου.

Συγκεκριμένα, στο Λίτον του Καναδά η θερμοκρασία έφτασε τους 49,5 βαθμούς. Αυτό το νούμερο αποτελεί ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 47,2 βαθμούς που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν στο Λας Βέγκας. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι «οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα ιστορικά γεγονότα».

Πόλεις που βρίσκονται νότια του Βανκούβερ, όπως το Πόρτλαντ στο Όρεγκον και το Σιατλ στην Ουάσινγκτον, γνωστές για το κρύο και υγρό κλίμα τους πλήττονται απο την υπερβολική ζέστη. Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ από το 1940, οπότε και ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία. Σε πολλές περιοχές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έλιωσαν την άσφαλτο.



Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 46,1 Βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ το απόγευμα της Δευτέρας και 41,6° Κελσίου σε αυτό του Σιάτλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).

Μετά από τρεις ημέρες καύσωνα, οι υπεύθυνοι στο Όρεγκον φοβούνται για την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Μία μετά την άλλη, οι πόλεις απαγορεύουν τα πυροτεχνήματα, προσπαθώντας να εμποδίσουν τυχόν φωτιές στις 4 Ιουλίου, Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Τα media στο Πόρτλαντ δημοσίευσαν φωτογραφίες με την άσφαλτο να λιώνει και να «ανοίγει» όπως γίνεται μετά από ισχυρούς σεισμούς, ενώ ανακοινώθηκε η διακοπή της λειτουργίας του τραμ, καθώς έλιωσαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Here's a look at the work happening on SR 544, milepost 7 near Everson. Crews are working on repairs and have the highway closed at this time. pic.twitter.com/7buT2X0YRa