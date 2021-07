Αγγλία: To Euro 2020 απαγορεύεται, όχι οι swingers - Πάνω από 200 άτομα σε φεστιβάλ ανταλλαγής συντρόφων

Την ώρα που η Αγγλία απαγορεύει στους οπαδούς της να ταξιδέψουν στη Ρώμη για τον προημιτελικό του Euro 2020 με την Ουκρανία για να βοηθήσουν την αρμάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, παρά την φρενίτιδα του «it's coming home» εκατοντάδες συμπατριώτες τους όχι μόνο αψηφούν τα μέτρα, αλλά... παραέρχονται κοντά σε τετραήμερο φεστιβάλ ανταλλαγής συντρόφων!

Οι εικόνες από τα drones δείχνουν σειρές σκηνών, κιόσκια και πλήθους που συγκεντρώνονται σε χωράφια ακριβώς έξω από τον A52 κοντά στο Grantham στο Lincolnshire. Το φεστιβάλ των swingers ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Ιουλίου και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Hundreds of kinky swingers arrive for four day sex festival despite Covid fears https://t.co/i19sboe0Z3 pic.twitter.com/Td6CSpmlsj

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του διοργανωτή της εκδήλωσης, το φεστιβάλ περιλαμβάνει κάστρα αναπήδησης ενηλίκων, διαγωνισμό υγρών μπλουζών, συναυλία αφιερωμένη στους Linkin Park και διαγωνισμό Mr and Miss Swingathon 2021.

Οι επισκέπτες κοιμούνται σε πολυτελή γιουρτ τεσσάρων ατόμων που περιέχουν υδρομασάζ. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα παρά τα μέτρα που δεν επιτρέπουν συγκέντρωση άνω των 30 ατόμων για «κοινωνικές εκδηλώσεις» όπως γάμους και κηδείες στην Αγγλία.

Photobooth set up at Swingathon. If you're coming pop in and say hello xx pic.twitter.com/7nNbUALsmW