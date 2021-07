Γερμανία: Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε Τούρκος δημοσιογράφος, επικριτής του Ερντογάν

Επίθεση με μαχαίρι και γροθιές δέχτηκε Τούρκος δημοσιογράφος, επικριτής του Ερντογάν, που ζει εξόριστος στο Βερολίνο. H επίθεση έρχεται λίγα 24ωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας Ολλανδού αστυνομικού ρεπόρτερ στο Άμστερνταμ.

«Δέχτηκα την επίθεση μέσα στο σπίτι μου στο Βερολίνο, με μαχαίρι και γροθιές» έγραψε ο Ερκ Άκαρερ στο Twitter συνοδεύοντας το μήνυμα με μία φωτογραφία του αμέσως μετά την επίθεση. Λίγο αργότερα έγραψε ότι είναι στην κλινική και ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν τεθεί υπό αστυνομική προστασία. «Αγαπητοί φίλοι, είμαι υπό παρακολούθηση, καθώς έχω κακώσεις σε ορισμένα μέρη του κεφαλιού μου. Εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε υπό αστυνομική προστασία ανέφερε».

Erk Acarer, Turkish journalist critical of #Erdogan gov't, got attacked at his home in Berlin, Germany. #StopTargetingJournalists https://t.co/hTWCyt2GNo