Καλιφόρνια: Σφηνώθηκε ανάμεσα σε δύο κτήρια με κενό 20 εκατοστά - Βίντεο από τον απεγκλωβισμό

Οι πυροσβέστες αντίκρισαν μια ολόγυμνη γυναίκα να έχει σφηνώσει ανάμεσα σε δυο κτήρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σάντα Άννα της Καλιφόρνια. Η αγνώστων στοιχείων και… προθέσεων γυναίκα είχε κολλήσει γυμνή σε ένα κενό 20 εκατοστών. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν δύο ώρες για να την απεγκλωβίσουν.

Firefighters continue to breach the wall while keeping an eye on the female and ventilating the area. pic.twitter.com/ZJe6ZyqmmH