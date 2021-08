Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Κανταχάρ και προελαύνουν – Για ανθρωπιστική κρίση προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό έχει πλέον διαμορφωθεί στο Αφγανιστάν καθώς οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν τη μία πόλη μετά την άλλη και ήδη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ εξαπλώνεται και η πείνα. Οι περισσότεροι αναζητούν καταφύγιο στην Καμπούλ. Μιλώντας στο BBC, ένας 35χρονος είπε ότι «δεν έχουμε ούτε να αγοράσουμε ψωμί ή να πάρουμε φάρμακα για τα παιδιά μας». Η Γερμανία καλεί τους πολίτες της να φύγουν από τη χώρα και το ίδιο γίνεται και με τους Βρετανούς υπηκόους

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πόλη Πουλ- ι- Αλάμ, πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας Λόγκαρ στο Αφγανιστάν, η οποία βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ. Οι αντάρτες κρατούν αιχμαλώτους τον κυβερνήτη και τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της πόλης, αφού κατέλαβαν πολλά κυβερνητικά κτήρια, σύμφωνα με το μέλος του τοπικού συμβουλίου Χασιμπουλάχ Στανακζάι. Η επαρχία αυτή έχει περίπου 120.000 κατοίκους.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Κανταχάρ. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν και πλέον οδεύουν προς την πρωτεύουσα Καμπούλ. Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η γρήγορη πτώση των μεγάλων πόλεων δείχνει πως οι Αφγανοί καλωσορίζουν την ισλαμιστική οργάνωση. Πρόσθεσε ότι «εμείς δεν θα κλείσουμε την πόρτα στην πολιτική πορεία».

