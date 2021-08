Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο (14/8) μπροστά από το δημαρχείο του Λος Αντζελες, ανάμεσα σε εκατοντάδες αρνητές του εμβολίου και αντιδιαδηλωτές. Συγκεντρωμένοι που αντιδρούν στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τον κορονοϊό, στα διαβατήρια των εμβολιασμένων και αντιτίθενται στη χρήση μάσκας, κρατούσαν αμερικανικές σημαίες και αναμνηστικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές.

Ενας άνδρας μαχαιρώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ένας ηλικιωμένος που αντιδρούσε στη χρήση μάσκας και ούρλιαζε «ξεσκεπάστε τους όλους» δέχθηκε επίθεση στο πρόσωπο από μία γυναίκα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, δεν έγιναν συλλήψεις και κανείς δεν γνωρίζει πως ακριβώς ξεκίνησαν τα επεισόδια, καθώς η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη.

Ο δημοσιογράφος του KPCC, Φρανκ Στόλτζε δέθχηκε επίθεση από τους διαδηλωτές που αντιτίθενται στη χρήση μάσκας και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας άνδρας τον κλωτσούσε. Ο Στόλτζε είπε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να πάρει μία συνέντευξη. Σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε: «Κάτι μου συνέβη σήμερα που δεν μου έχει συμβεί ποτέ στα 30 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ. Στο Λος Άντζελες. Με έσπρωξαν, με κλώτσησαν και πέταξαν τα γυαλιά μου μια ομάδα παιδιών έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια μιας αντι -εμβολιαστικής διαδήλωσης».

Something happened to me today that’s never happened in 30 yrs of reporting. In LA. ⁦@LAist⁩ I was shoved, kicked and my eyeglasses were ripped off of my face by a group of guys at a protest - outside City Hall during an anti-vax Recall ⁦@GavinNewsom⁩ Pro Trump rally. pic.twitter.com/6s2Jfm8Xrg