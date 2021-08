Βαθιά ανησυχία για το μέλλον των γυναικών στο Αφγανιστάν, μετά την έλευση των Ταλιμπάν εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη 20 χώρες, καλώντας «όσους έχουν θέση εξουσίας στη χώρα να εγγυηθούν την προστασία τους». «Αφγανές γυναίκες και κορίτσια, όπως όλοι οι Αφγανοί, αξίζουν να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Κάθε μορφή διάκρισης και κατάχρησης πρέπει να αποτραπεί. Εμείς στη διεθνή κοινότητα είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε με ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη, για να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές τους θα ακουστούν» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Fear and uncertainty loom over Kabul as the Taliban takes charge in Afghanistan.



“This is like a quick death,” an Afghan soldier said about the fall of the city. https://t.co/5BiTT9pvqC pic.twitter.com/Ww2uzVCTqp