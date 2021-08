Αφγανιστάν: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκένωσης της Καμπούλ - Τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Συνεχίζουν οι νατοϊκές χώρες την επιχείρηση εκκένωσης όλων των πολιτών που εγκλωβίστηκαν στην Καμπούλ, του Αφγανιστάν, μετά την επέλαση των Ταλιμπάν. Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Ρόιτερς ανέφερε ότι πάνω από 18.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μέσω αεροπλάνων που καταφθάνουν στην αφγανική πρωτεύουσα. Τα πλήθη των Αφγανών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την χώρα τους συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται κάτω από αμερικανική διοίκηση. Σημειώνεται ότι ο εναέριος χώρος της Καμπούλ βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού.

Satellite images showed hundreds of vehicles queuing up in a massive traffic jam on their way towards Kabul's #HamidKarzai International airport on Thursday.#Afghanistan #Taliban #Kabul pic.twitter.com/96LdKfHYDJ