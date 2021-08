Εμανουέλ Μακρόν: Βιβλίο αποκαλύπτει ότι δεν κάνει τίποτα εάν δεν ρωτήσει την Μπριτζίτ

Αποκαλυτπικό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου «Αρκεί να είμαστε οι δυό μας» για το γάμο του Εμανουέλ Μακρόν. Το βιβλίο γράφτηκε από πρώην επιστήθια φίλης της συζύγου του Γάλλου προέδρου, Μπριτζίτ, Γκαέλ Τσακάλοφ και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με την Τelegraph η σύζυγος του Γάλλου προέδρου λειτουργεί ως η νούμερο ένα σύμβουλος του κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, γεγονός που προκαλεί κάποιες φορές τη δυσφορία των συμβούλων του.

«Δεν υπάρχει ποτέ μιάμιση ώρα που να περνάει χωρίς να μιλούν μεταξύ τους», γράφει η Τσακόλοφ, στην οποία η Μπριζίτ φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί πως ο Μακρόν σε ηλικία 17 ετών της είχε πει «Ό,τι κι αν κάνεις εγώ θα σε παντρευτώ».

