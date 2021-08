Εικόνες με ματωμένους ανθρώπους σε φορεία ή με τα πόδια να απομακρύνονται μετά τις εκρήξεις στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν, «γέμισαν» τα social media. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι εκρήξεις ήταν δύο, μία στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και μία σε ξενοδοχείο πλησίον του αεροδρομίου. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 13 νεκροί, πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ εκφράζονται ανησυχίες πως οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τους 70! Οι ΗΠΑ «βλέπουν» το ισλαμικό κράτος πίσω από τις εκρήξεις. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία είχε προειδοποιήσει ότι επίκειται τρομοκρατικό χτύπημα και ότι υπήρχαν ασφαλείς πληροφορίες επ' αυτού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα sοcial media:

#US officials say that the explosion at #Kabul Airport looks to be a suicide attack.



The explosion has happened in a drainage canal along the road to the airport.



3 US soldiers wounded.



The drainage canal spot is a carnage......



At least 1,500 US citizens remain in Kabul. pic.twitter.com/eTltCZBuNF