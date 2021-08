Φορτισμένος, λίγο χαμένος μερικές φορές και σε μια στιγμή που έσκυψε το κεφάλι συγκινημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατά το διάγγελμά του για το λουτρό αίματος στην Καμπούλ από το Ισλαμικό Κράτος.Ο Τζο Μπάιντεν έχει δεχθεί πλήθος επικρίσεων για την απόφασή του να αποσύρει τα στρατεύματα από τo Αφγανιστάν και κάθε φορά όπως και χθες «δείχνει» τον πρόκατοχό του Ντοναλντ Τραμπ για την απόφαση αυτή.

Η στάση του πάντως και κατά το διάγγελμα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, καθώς άλλοι έλεγαν ότι ήταν ανθρώπινος, άλλοι έλεγαν ότι ήταν θεατρικός.

Dosent matter what #Trump did. He isn't in charge. #potua is #biden and he and the #democrats are dropping the ball in #Afghanistan. So don't blame Trump for bidens screw ups.