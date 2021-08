Για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο αρνητικής κριτικής ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθώς σε επιμνημόσυνη δέηση για τους 13 αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν από την επίθεση του ISIS – K στην Καμπούλ, κοίταξε την ώρα σαν να βιαζόταν να τελειώσει. Η τελετή έγινε στην αεροπορική βάση του Ντόβερ. Όπως γράφει η Daily Mail, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν στάθηκαν σιωπηλοί όσο περνούσαν τα φέρετρα, ωστόσο ο Μπάιντεν κάποια στιγμή κρυφοκοίταξε την ώρα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από το Twitter.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να αποδίδεις τιμή σε νεκρούς, κύριε Πρόεδρε» έγραψε ένας χρήστης.

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm