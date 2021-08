Ένας νεκρός, πάνω από ένα εκατομμύρια νοικοκυριά με προβλήματα ηλεκτροδότησης και τεράστιες υλικές καταστροφές είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την επέλαση του τυφώνα Άιντα. Στη Λουιζιάνα στις ΗΠΑ που δοκιμάστηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ένα βίντεο που απεικονίζει τη στιγμή όπου ξηλώνεται οροφή νοσοκομείο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του NBC-TV, διακρίνεται η οροφή ενός νοσοκομείου να ξηλώνεται στην κυριολεξία από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

LAFOURCE PARISH: Part of the roof of Lady of the Sea General Hospital, in Galliano, blew off. 😳@BrennanMatherne told me @LafourcheSO is hearing reports of some broken power poles, roof damage, some structure damage. @wdsu #HurricaneIda pic.twitter.com/iXMmURLNH2