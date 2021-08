ΗΠΑ: Μυστήριο με 19χρονη έγκυο - Βρέθηκε να επιπλέει μαχαιρωμένη σε λίμνη

Μια έγκυος γυναίκα βρέθηκε νεκρή να επιπλέει στη λίμνη Μίσιγκαν στις ΗΠΑ. Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και, σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για μια 19χρονη από το Σικάγο. Οι αρχές έκαναν λόγο για «αιχμηρή δύναμη» που χρησιμοποιήθηκε στο σώμα της και ανέφεραν ότι ο θάνατος εξετάζεται ως ανθρωποκτονία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η γυναίκα βρέθηκε να επιπλέει στο νερό, όπου πρέπει να βρισκόταν για 7 με 12 ημέρες. Ένας ψαράς στη λίμνη τη βρήκε στις 15 Αυγούστου και αμέσως κάλεσε τις Αρχές. Στις 20 Αυγούστου, το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα ένα σκίτσο με την εικόνα που πιθανότατα είχε το θύμα προτού βρεθεί νεκρή να επιπλέει στο νερό ίσως και για 12 ημέρες.

Στο αστυνομικό τμήμα έφτασαν αρκετές πληροφορίες, μία από τις οποίες οδήγησε στην Wheeler. Κάμερα ασφαλείας την είχε καταγράψει να μπαίνει σε ένα κατάστημα την τελευταία ημέρα που κάποιος την είδε ζωντανή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία. «Όταν είδαν την εικόνα, ήξεραν ότι ήταν στον σωστό δρόμο», δήλωσε ο αστυνομικός Christopher Covelli στο ABC 7. «Από εκεί και πέρα, κατάφεραν να βρουν αρχεία, τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση».

Παρόλο που η 19χρονη ταυτοποιήθηκε, οι αστυνομικοί ζητούν βοήθεια από το κοινό σχετικά με πληροφορίες που μπορεί να δώσουν κάποιες απαντήσεις για το μυστήριο του θανάτου της 19χρονης.Λίγες ώρες μετά την ανακάλυψη της σορού της, ελικόπτερο της αμερικανικής ακτοφυλακής βρήκε τη σορό ενός άντρα, του 49χρονου Martin Mendoza, επίσης να επιπλέει στη λίμνη.

