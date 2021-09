«Κόκκινη» βάφτηκε η θάλασσα στα Νησιά Φερόε μετά την ομαδική σφαγή δελφινιών. Στο παραδοσιακό κυνήγι, το «grindadráp», φαλαινοθήρες της περιοχής σκότωσαν εν ψυχρώ τα άτυχα πλάσματα στο όνομα ενός αποτρόπαιου «εθίμου».

Κατά τη διάρκεια του «grindadráp», τα μηχανοκίνητα σκάφη παρασύρουν δελφίνια προς την ακτή και οι φαλαινοθήρες τα σφάζουν με καμάκια, λεπίδες και ηλεκτρικά εργαλεία. Φέτος, 1.428 δελφίνια σκοτώθηκαν από τους ντόπιους.

Last night's brutal killing of 1428 white-side #dolphins in the #FaroeIslands was an illegal hunt.



Το κτηνώδες έθιμο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, όταν οι Βίκινγκς άρχισαν να εγκαθίστανται σε νησιά του Βόρειου Ατλαντικού. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από ακτιβιστές αποτυπώνουν το ειδεχθές σκηνικό, με την θάλασσα να βάφεται κόκκινη και την ακτή να γεμίζει με τις σορούς δελφινιών.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το «grindadráp» παραμένει η μόνη μορφή φαλαινοθηρίας στη Δυτική Ευρώπη. Στη νομοθεσία των Νησιών Φερόε, οι κάτοικοι επιτρέπεται να «κυνηγούν» συγκεκριμένα είδη φάλαινας και φώκιας. Τα Νησιά Φερόε είναι αυτόνομη κοινοβουλευτική δημοκρατία που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας.