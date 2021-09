Εκρηξη σε αεροσκάφος της Air France - Ο πιλότος το προσγείωσε αναγκαστικά στο Πεκίνο (φωτογραφίες)

Αεροπορικό θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Air France που εκτελούσε το δρομολόγιο Πεκίνο - Παρίσι. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αναγκάστηκε να το προσγειώσει μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος μετά την έκρηξη γέμισε με μαύρους καπνούς. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Πεκίνου με προορισμό το Παρίσι αλλά προσγειώθηκε άμεσα και πάλι στο Πεκίνο.

Η εταιρεία αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι το πλήρωμα της πτήσης AF393, ενός Boeing-777, «αποφάσισε να επιστρέψει στο Πεκίνο έπειτα από 14 λεπτά πτήσης έπειτα από τον εντοπισμό ενός τεχνικού προβλήματος. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο Πεκίνο στις 04.03 (23:03 ώρα Ελλάδας)».

Όπως αναφέρει η «Ημερησία του Πεκίνου», «μια έκρηξη ακούστηκε από το πίσω μέρος της καμπίνας και εμφανίστηκε μαύρος καπνός» στο εσωτερικό του αεροσκάφους. «Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε», σημειώνει η εφημερίδα. Το Γαλλικό Πρακτορείο με την σειρά του επιβεβαίωσε το γεγονός του μαύρου καπνού. Η Air France τοποθετήθηκε στο ίδιο Μέσο λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο Παρίσι εντός της ημέρας με ένα άλλο αεροσκάφος. «Τα πληρώματα εκπαιδεύονται συχνά σε αυτού του είδους τις καταστάσεις» και το περιστατικό εντάσσεται στα «σενάρια που εξετάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

A cabin fire on Air France flight AF393, which was scheduled to take off from Beijing to Paris on Sat morning, sent the plane back to the Beijing Capital International Airport, Beijing Daily reported. No injuries have been reported and the airline has not revealed detailed info. pic.twitter.com/nfnBDprgyj