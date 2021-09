Ρωσία: Άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε πανεπιστήμιo - Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σήμερα, Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της ρωσικής πόλης Περμ και σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται μια πηγή, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανάφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια του περιστατικού, ενώ το Associated Press έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές έχουν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις. Οπτικό υλικό δείχνει ανθρώπους, πιθανότατα, φοιτητές, να πηδάνε από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

Μάλιστα ήδη στα social media κυκλοφορεί βίντεο και από την είσοδο του αγνώστου, που φαίνεται να κρατά το όπλο και πιθανότατα, πριν ακόμα εισέλθει στο πανεπιστήμιο να έχει πυροβολήσει κάποιον ή κάποια. Φορά κράνος και είναι μαυροφορεμένος.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

Police marksmen/specialists do not yet appear to be on the scene. pic.twitter.com/7cnbgU4V8e — Patrick Emek (@14wombat1) September 20, 2021

Condition unknown. pic.twitter.com/ngTWnSVAU0 — Patrick Emek (@14wombat1) September 20, 2021

Ο δράστης για τους πυροβολισμούς

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης έχει συλληφθεί και είναι σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ένας 18χρονος, ο Τιμούρ Μπεκμανσούροφ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν όνειρό του να πυροβολήσει αδιακρίτως, και ότι είχε κρυμμένο το όπλο από τότε που ήταν 10 ετών.

«Άγνωστος εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη και άνοιξε πυρ. Έχουμε πληροφορίες για τέσσερις τραυματίες. Όλες οι υπηρεσίες της πόλης και του πανεπιστημίου είναι σε επιφυλακή», επισημαίνει με ανακοίνωσή του το πανεπιστήμιο του Περμ.