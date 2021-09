Οι ανεμβολίαστοι ηγέτες που θα παραστούν αυτήν την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πρέπει να συμβιβαστούν με μια πίτσα και ένα αναψυκτικό στον δρόμο, αφού δεν θα γίνουν δεκτοί σε κανένα γκουρμέ ή άλλο εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Αυτό αναγκάστηκε να κάνει και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου το πρώτο βράδυ του στην αμερικανική μεγαλούπολη. Στη Νέα Υόρκη κανείς δεν επιτρέπεται να μπει σε εστιατόριο αν δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού για την Covid-19.

Ο ακροδεξιός, λαϊκιστής πρόεδρος είναι γνωστό ότι δυσπιστεί απέναντι στα εμβόλια και υπερηφανεύεται επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ είπε μάλιστα ότι το ανοσοποιητικό του είναι τόσο ισχυρό που «αποκρούει» τον κορονοϊό. Δυο υπουργοί που τον συνοδεύουν ανάρτησαν φωτογραφίες του Μπολσονάρου και των βοηθών του να τρώνε πίτσα σε ένα πεζοδρόμιο του Μανχάταν, το βράδυ της Κυριακής. «Πολυτελές δείπνο στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο υπουργός Προεδρίας Λουίς Εντουάρντο Ράμος.

Jair Bolsonaro has a pizza on the sidewalk in New York because he claims not to been vaccinated. Today he has a meeting with Boris Johnson, who one hopes will be wearing a mask. pic.twitter.com/jprOdXWJVf