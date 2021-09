To κανάλι Fox News των ΗΠΑ δεν διστάζει να «αγκαλιάζει» του αντιεμβολιαστές, καθώς παραμένουν οι βασικοί υποστηρικτές του τέως προέδρου της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους παρουσιαστές του τηλεοπτικού σταθμού, ο Τάκερ Κάρλσον, «έσπειρε» μια νέα θεωρία συνωμοσίας που δεν τιμά κανέναν. Συγκεκριμένα, για να αντιταχθεί στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των στρατιωτικών των ΗΠΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το εμβόλιο χτυπά... τον ανδρισμό.

Σύμφωνα με τον Κάρλσον, η διαταγή για υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι αχρείαστη, αφού όπως είπε, μέχρι σήμερα, 46 άτομα του αμερικανικού στρατού έχουν πεθάνει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ενώ οι αυτοκτονίες που έχουν καταγραφεί είναι πολύ περισσότερες. «Σε μόλις λίγους μήνες τον περασμένο χρόνο, 156 μέλη του προσωπικού αυτοκτόνησαν. Οπότε οι αυτοκτονίες στον στρατό είναι μία πραγματική κρίση» με την οποία το Πεντάγωνο πρέπει να ασχοληθεί, κατέληξε.

Στην κριτική του έδωσε νέα διάσταση, εμπλέκοντας το ζήτημα του «σατανισμού». Όπως είπε, το ζητούμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι να εντοπιστούν οι ειλικρινείς Χριστιανοί, οι ελεύθεροι στοχαστές, οι άνδρες με υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης και όποιος δεν αγαπά τον Τζο Μπάιντεν και να τους κάνει να φύγουν αμέσως».

Επιχειρώντας να στηρίξει τα αστήριχτα, ο Κάρλσον έδειξε ένα σλάιντ, που κατήγγειλε ότι έχει πάρει από παρουσίαση με PowerPoint του Αμερικανικού στρατού, που δείχνει τη διστακτικότητα των στρατευμένων να εμβολιαστούν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πολλά παιδιά θυσιάστηκαν στον σατανά λόγω του εμβολίου.

Tucker Carlson: "The point of mandatory vaccinations to identify the sincere Christians in the ranks, the freethinkers, the men with high testosterone levels, and anybody else who doesn’t love Joe Biden and make them leave immediately. It’s a takeover of the U.S. military!" pic.twitter.com/omOMx1fJet