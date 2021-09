Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο Τενεσί των ΗΠΑ, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Κόλιερβιλ με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Οπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σούπερ μάρκετ. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σοβαρό περιστατικό. Η κατάσταση των θυμάτων παραμένει άγνωστη και στο σημείο πήγαν πολλά ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας.

Μάλιστα, πληροφορίες απ[ό τα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε μέσα στο κατάστημα, ενώ κάποιοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο που τραβήχθηκε έξω από το κατάστημα, δείχνει την στιγμή που ακούγεται ένας πυροβολισμός λίγο πριν καταφθάσει στο σημείο η αστυνομία.

DEVELOPING: New video shows the moment officers arrived at the scene of a reported active shooter incident at a Kroger in Collierville, Tennessee. pic.twitter.com/mhglj4luP8