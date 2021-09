Νίκολας Κέιτζ: Μέθυσε και τον πέταξαν ξυπόλυτο έξω από εστιατόριο - Τον πέρασαν για άστεγο

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Lawry’s Prime Rib του Τέξας και βγήκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική Sun. Ο 57χρονος ηθοποιός, Νίκολας Κέιτζ, μέθυσε, «χώθηκε» σε καβγά και τον έδιωξαν κακήν κακώς από το εστιατόριο σε άσχημη κατάσταση. Πηγές του εστιατορίου αποκάλυψαν ότι ο ηθοποιός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ουίσκι και σφηνάκια τεκίλας, προτού αρχίσει να γίνεται εριστικός με τους πελάτες.

Στο σχετικό βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται να κάθεται ξυπόλητος σε έναν καναπέ και να προσπαθεί να φορέσει τις παντόφλες του που βρίσκονται κοντά του. «Ήμασταν στο μπαρ του Lawry’s όταν προσέξαμε έναν άνδρα που αρχικά μας φάνηκε σαν μεθυσμένος άστεγος, να κάνει σαματά. Προς μεγάλη μας έκπληξη συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ο Νίκολας Κέιτζ. Ήταν τελείως λιώμα και ψιλοκαυγάδιζε με το προσωπικό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και περιφερόταν ξυπόλητος», αναφέρει πηγή στη Sun.

