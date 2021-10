Στη δέσμευση περιοχής, μέρος της οποίας επικαλύπτει εκείνη όπου πραγματοποιεί έρευνες το σκάφος Nautical Geo, προχώρησε η Τουρκία σήμερα Κυριακή (3/10), πραγματοποιώντας μία κίνηση τακτικής μετά τη γαλλοελληνική αμυντική συμφωνία και εκδίδοντας νέα NAVTEX. Με τη νέα αυτή NAVTEX, η τουρκική πλευρά, που είναι στα «κόκκινα» μετά την αγορά των φρεγατών Belharra, αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Κύπρου να εκδίδει ναυτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περιοχή και δηλώνει παρούσα, επικαλύπτοντας μέρος της θαλάσσιας ζώνης, όπου το Nautical Geo έχει προγραμματίσει έρευνες. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν η Τουρκία θα προσπαθήσει να επιχειρήσει παρενόχληση του σκάφους, το οποίο θα πραγματοποιεί τις έρευνες του μέχρι 15 Οκτωβρίου.

Το Σάββατο (2/10) το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξαπέλυε επίθεση σε Ελλάδα και Κύπρο, αναφορικά με την ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας την Αθήνα και Λευκωσία πως παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα της. Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανακοίνωση, «η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (σ.σ όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία οι τουρκικές Αρχές) επιχειρούν τους τελευταίους μήνες να εμπλακούν σε μονομερείς και προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνοντας την ένταση».

Press Release Regarding the Escalatory Activities of Greece and the Greek Cypriot Administration in the Eastern Mediterranean https://t.co/JLx76P8XMb pic.twitter.com/ykJDzRrqQc