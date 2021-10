Τραγωδία στο Μιλάνο: Ένας από τους πλουσιότερους Ρουμάνος και η οικογένειά στο αεροπλάνο που έπεσε

Ο δισεκατομμυριούχος Νταν Πετρέσκου, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ρουμανίας, ήταν ο κυβερνήτης του αεροπλάνου που έπεσε στο Μιλάνο την Κυριακή οδηγώντας τον θάνατο συνολικά οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τόσο η γυναίκα όσο και ο 30χρονος γιος του Πετρέσκου, Στέφαν, που θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της χώρας με δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, ενώ έχει διπλή υπηκοότητα καθώς ήταν κάτοχος και γερμανικής.

Όλα τα θύματα επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο που κατευθυνόταν στην Όλμπια της Σαρδηνίας, στη βίλα της οικογένειας όπου τους περίμενε η 98χρονη μητέρα του Πετρέσκου, και έπεσε στο Σαν Ντονάτο στο Μιλάνο, κοντά σε σταθμό του μετρό και σε κτήριο που εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο.

Milan #planecrash: Anomaly seen by ATC on radar, and whistle noise heard before plane impacts building. Doubt this guy was skipping maintaining his plane properly. #aviation #Wignerdoc @DTRH_Popeye @IWA2029itstarts https://t.co/KucwYWs0jh @MailOnline