Viral έχει γίνει η προσπάθεια ενός αεροπλάνου να περάσει κάτω από μία γέφυρα, ώστε να οδηγηθεί προς καταστροφή. Και αυτό γιατί... έμεινε στην προσπάθεια μιας και το αεροσκάφος της Air India κόλλησε κάτω από μία γέφυρα!

Το θέαμα είναι εντυπωσιακό με το τεράστιο σκάφος να έχει κολλήσει κάτω από τη γέφυρα και να μην μπορεί να μετακινηθεί, πιθανότατα από λάθος του οδηγού που το μετέφερε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν γίνει γνωστά.

«Πρόκειται για ένα αποσυρθέν αεροσκάφος σε διαδικασία αποδόμησης το οποίο είχε εκποιηθεί. Η μετακίνησή του έγινε από τους νέους ιδιοκτήτες. Η Air India δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο αεροσκάφος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» ανέφερε η εταιρία που θέλησε να αποποιηθεί της ευθύνης, ενώ το ίδιο έπραξαν και οι υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου στο Δελχί που διαβεβαίωσαν ότι το σκάφος δεν ανήκει στον στόλο του αεροδρομίου και ότι ο οδηγός μπορεί να έκανε κάποιο λάθος κατά τη μεταφορά του. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο μεταφερόταν ώστε να μετατραπεί σε σκραπ καθώς είπε πωληθεί από την εταιρία που το κατείχε.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

