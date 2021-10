Αυτοί ρώτησαν, εκείνος τους απάντησε! Μία από τις πολλές κινητοποιήσεις των αντιεμβολιαστών στις ΗΠΑ, σημαδεύτηκε από ένα αστείο περιστατικό που λόγω της καταγραφής του σε βίντεο έγινε γρήγορα viral. Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία σε κεντρικό δρόμο του Λος Αντζελες, όταν σε κάποιο σημείο και ενώ περνούσαν μπροστά από άστεγους, μιλώντας από το μεγάφωνο, εξέφρασαν το συμπέρασμα - απορία:

«Ο κορονοϊός δεν σκοτώνει! Διαφορετικά, πώς γίνεται να μην έχουν πεθάνει τόσοι άστεγοι που ζουν στους δρόμους;». Ομως η απάντηση ήταν άμεση και αποστομωτική από έναν άστεγο, ενημερώνοντας πως «...δεν έχουμε πεθάνει γιατί είμαστε εμβολιασμένοι, ηλίθιοι»! Οπως ήταν φυσικό, το βίντεο με την... πληρωμένη απάντηση του άστεγου έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs