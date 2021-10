Πουλί πρόσφυγας από το Αφγανιστάν έφτασε σε πρεσβεία της Γαλλίας και έμαθε να λέει... μπονζούρ

Μια πρόσφυγας μάινα, την οποία έφερε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένα κοριτσάκι από το Αφγανιστάν, έμαθε να καλημερίζει τον κόσμο γαλλιστί, αφού ανέλαβε να την φιλοξενήσει ο πρεσβευτής της Γαλλίας στη χώρα αυτή. Ο πρεσβευτής Ξαβιέ Σατέλ ανέφερε στο Twitter ότι συγκινήθηκε από την περιπέτεια της νεαρής Αφγανής που έφτασε «εξαντλημένη» μαζί με το πουλί στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα μετά την εκκένωση της Καμπούλ, στα μέσα Αυγούστου. Το κορίτσι λυπήθηκε πολύ όταν έμαθε ότι «για υγειονομικούς λόγους» δεν επιτρεπόταν να πάρει μαζί του στη Γαλλία τη μάινα που ακούει στο όνομα Ζουζί.

«Έκλαιγε σιωπηλά. Συγκινήθηκα. Της υποσχέθηκα ότι θα φροντίσω το πουλί στην (πρεσβευτική) κατοικία, ότι θα το ταΐζω. Θα μπορεί να το επισκεφθεί ανά πάσα στιγμή και να το πάρει πίσω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, γεμάτο ευγνωμοσύνη», είπε ο Σατέλ. Η Ζουζί απέκτησε και έναν φίλο, ένα περιστέρι που την επισκέπτεται καθημερινά. Έπειτα από πολλά καλοπιάσματα, έμαθε να λέει και «μπονζούρ».

I tried a few minutes every day to teach him 🇫🇷 words, starting with "Bonjour", but the thing is: Juji doesn't like men. He frowned at me and looked angrily, while he giggled at females. I went on trying hopelessly my daily "Bonjour" - but sure enough he wouldn't listen.



