Γεωργία: Κατέρρευσε πολυκατοικία στο Μπατούμι - Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Συντρίμμια έγινε μέρος επταώροφης πολυκατοικίας στο Μπατούμι στη Γεωργία με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους και ήδη να έχει στηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις Αρχές της χώρας.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά με τις εικόνες που μεταφέρουν τα τοπικά Μέσα να είναι σοκαριστικές, καθώς έχει διαλυθεί το μισό από το πολυόροφο κτήριο. Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Ορισμένα αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν εκεί κοντά έχουν καλυφθεί σχεδόν τελείως από συντρίμμια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

In #Batumi , #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt

A residential building has partially collapsed in #Batumi, #Georgia. It's reported there are a number of casualties at the scene



