Ρωσία: Βίντεο από τη συντριβή αεροσκάφους με τουλάχιστον 16 νεκρούς

Συνετρίβη αεροσκάφος, τύπου L-410, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τη συντριβή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι και ακόμα 7 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Επτά τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 16 δεν δείχνουν κανένα σημάδι ζωής», ανέφεραν οι Αρχές στο Sputnik, σημειώνοντας ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι προδιαγραφές ασφάλειας των ρωσικών αερομεταφορών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα, ιδιαίτερα με παλιά αεροπλάνα σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι σπάνια. Βίντεο κατέγραψε την ανάσυρση πτωμάτων αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών σε εκείνους που ήταν τυχεροί και επέζησαν.

At least seven people survived the plane crash in Tatarstan.



They were removed from the plane by the Ministry of Emergency Situations. 16 people died.



According to the updated data of the Ministry of Emergency Situations, there were 23 people on board. pic.twitter.com/xTHdwpeC2A